Twitter, censura mai: come saranno trattati i post di incitamento all'odio

Dopo le dichiarazioni a cuore aperto di Elon Musk sui licenziamenti, Twitter continua a essere un argomento più che scottante, sia come azienda che come piattaforma e l'ultima novità riguarda proprio il social network e le sue regole.

La dirigenza Musk, ormai nota per la sua controversa idea di "free speech", ha già dato modo di far parlare di sé e ciò che ci attende nel prossimo futuro non stupisce affatto. A quanto pare, infatti, la società sarebbe intenzionata a identificare e contrassegnare ma non rimuovere post incitanti all'odio, scoraggiandone la diffusione, come spiega l'account ufficiale Twitter Safety sul social: "stiamo cercando di mostrare maggiore trasparenza sulle nostre contromisure sui tweet. Come primo passo, presto inizierete a vedere delle nuove etichette su quei post che potrebbero violare le nostre regole sulla condotta di incitamento all'oddio, facendoti sapere che ne abbiamo limitato la visibilità".

Nel prossimo futuro è plausibile che questa etichettatura verrà impiegata per un più largo spettro di violazioni.

Insomma, una "censura non censura" che consentirà a chi vuole di continuare a vederli e a chi non è interessato di saltarli a piè pari, una mossa che di fatto non limita la libertà d'espressione anche di chi ha posizioni d'odio o violente, sottolineandone però la natura e cercando di limitarne l'audience.

Nel frattempo, sempre in merito alla controversa gestione Musk, ricordiamo che non tutti stanno apprezzando il nuovo sistema di sottoscrizione a Twitter Blue per ottenere la spunta blu o dorata. Per fortuna, l'azienda ha anche annunciato che per i profili più meritevoli la spunta da 1000 dollari su Twitter sarà gratis.