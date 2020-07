Twitter chiude gli account italiani di Luzsec ed Anonymous: 'una censura inspiegabile'

Twitter ha deciso di chiudere i profili italiani di LulzSec ed Aonymous. La scelta non è stata motivata in via ufficiale dal social network, ed infatti i gruppi di hacktivisti attraverso un comunicato pubblicato sull'account internazionale hanno definito "inaccettabile" la decisione.

Repubblica ha avuto modo di contattare il gruppo italiano di Lulsec, il quale ha confermato di non essere a conoscenza della motivazione che ha spinto il social network di microbloggin a chiudere i profili: "ci censurano senza darci spiegazioni, ma sappiamo benissimo che neanche arrestando una persona fisica, si arresta un idea. Censurato un profilo ne apriremo altri" ha affermato un portavoce.

Secondo molti, la motivazione più probabile sarebbe da ricercare nelle continue segnalazioni da parte degli utenti per le violazioni dei termini d'uso di Twitter, ma potrebbe aver giocato un ruolo anche la Polizia Postale. Di recente infatti Anonymous ha bucato il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, divulgando i nomi.

Di recente, inoltre, Anonymous e Lulzsec avevano attaccato il San Raffaele ed ironizzato sulle credenziali del virologo Roberto Burioni, che aveva risposto perle rime agli hacker. Gli ultimi tweet rientravano nell'operazione RevengeGram, lanciata a seguito della scoperta di un mastodontico network di revenge porn e pedopornografia, che era stato denunciato anche da Fedez.