Twitter, come funziona l'integrazione degli NFT? Ecco come individuarli

Dopo l'annuncio della creazione di un team dedicato a NFT e blockchain su Twitter, il social network creato da Jack Dorsey ha continuato a perseguire questa sua strada fino al definitivo arrivo dei token non fungibili sulla piattaforma.

Ma come funzionano gli NFT su Twitter? E soprattutto, come faccio a individuarli?

Ebbene, nello spiegare come scovare gli NFT su Twitter e come ottenere informazioni sul loro valore, è bene rimarcare la portata storica di quanto sta avvenendo sul social network, poiché la recente integrazione delle tecnologie blockchain lo rende, a oggi, la più grande adozione su larga scala mai avvenuta in questo settore.

Tornando a noi, ci serviremo di un esempio su tutti, ringraziando il profilo di Montana Wong, uno sviluppatore blockchain e tra i primi a sfruttare le nuove funzionalità di Twitter.

Prima di tutto, come individuiamo le immagini profilo NFT? Semplicemente, Twitter ha avuto la brillante idea di distinguerle dalla classica immagine di profilo, tipicamente circolare, con una forma esagonale. Questa differenza sostanziale balzerà immediatamente all'occhio mentre si naviga tra i post più popolari della piattaforma.

Per saperne di più sull'immagine in questione, basterà entrare nel profilo del proprietario e cliccare sull'anteprima. A questo punto, dove solitamente compare un ingrandimento della foto, ora troveremo le principali informazioni relative all'indirizzo che ne detiene la proprietà, alla collezione di appartenenza, allo smart contract utilizzato e, naturalmente, anche al creator. In calce a questa serie di informazioni on-the-go, troveremo anche un link diretto all'inserzione su OpenSea, per scoprire il prezzo pagato dall'attuale proprietario, al suo valore di mercato ed eventualmente anche la cifra richiesta per acquistarlo.

Su questa nuova strada intrapresa da Twitter si è esposto anche uno dei suoi utenti VIP più attivi in tema di criptovalute, curiosamente non troppo entusiasta della cosa. Stiamo parlando di Elon Musk e della sua risposta agli NFT su Twitter.