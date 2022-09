Twitter come TikTok e Instagram: arriva la nuova interfaccia per i video brevi

Non è solo il processo contro Elon Musk a monopolizzare l'attenzione di Twitter: al contrario, di recente l'azienda ha introdotto diverse novità di peso sul suo social network. Per esempio, Twitter ha appena mostrato la modifica dei tweet dopo l'invio, mentre ora si prepara a ricevere un redesign "alla TikTok".

Sì, avete capito bene: dopo che Facebook e Instagram hanno inseguito TikTok per mesi, pare che ora anche Twitter integrerà delle feature simili a quelle del social network di proprietà della cinese ByteDance. In particolare, il social ha annunciato un nuovo video player integrato, denominato "immersivo" e a tutto schermo, che somiglia molto proprio a quello di TikTok stessa (o dei Reel di Instagram).

Stando a quanto annunciato dalla stessa Twitter, il nuovo video player uscirà a breve e mutuerà anche la feature di "swipe up" già presente sia su TikTok che su Instagram. Per il momento, comunque, la nuova interfaccia verrà limitata solo all'app di Twitter su iOS, perciò non sarà disponibile né per gli utenti Android né per chi si collega al social network da PC. Su Android, comunque, la nuova UI per i video arriverà "nelle prossime settimane".

Negli ultimi mesi, Twitter ha spinto molto la produzione di video per la sua piattaforma social, nel tentativo di "convertire" una fetta del pubblico più giovane al proprio servizio, allontanandolo dai principali competitor. Non è chiaro se la mossa dell'azienda abbia però avuto successo: al momento, infatti, il numero di video di breve durata sulla piattaforma è ancora molto ridotto. Resta ovviamente possibile che la produzione di video per Twitter si riprenda in futuro, magari proprio grazie alla nuova interfaccia per gli utenti.