Twitter contro la concorrenza: bloccati (di nuovo) link a Mastodon, Instagram e Facebook

Mentre i profili Twitter dei giornalisti anti-Musk restano sospesi e gli utenti della piattaforma chiedono spiegazioni al suo nuovo CEO, la situazione del social network sembra farsi ancora più controversa dopo l'introduzione di una nuova limitazione. Nelle scorse ore, infatti, Twitter ha bloccato tutti i link a social network terzi.

Se prima il blocco dei link su Twitter era limitato solo ai collegamenti a Mastodon, e già di per sé costituiva una pratica decisamente poco ortodossa (e molto criticabile), ora il social ha esteso la limitazione a Facebook, Instagram e tantissimi altri social, come Tribel, Nostr, Post e persino il social network di Donald Trump, Truth.

In una pagina web comparsa sul blog di Twitter e poi rapidamente rimossa, riporta The Verge, il social network spiegava di aver preso provvedimenti contro gli utenti che violavano le policy della piattaforma "sia a livello del singolo tweet che a livello del profilo". A quanto pare, la pagina spiegava che l'inclusione di link a social network terzi, sia nei post che nei profili, va ora contro le policy di Twitter, ed è persino punibile con il ban a vita dalla piattaforma.

Una misura decisamente pesante, che si presta a dure critiche da parte della concorrenza e delle istituzioni. Forse è proprio per questo che la pagina che spiegava il cambiamento delle policy aziendali è stata messa offline nelle scorse ore, mentre Musk ha chiesto scusa ai suoi fan e ha spiegato che i nuovi cambiamenti di politiche di Twitter verranno decisi nuovamente a furor di popolo con dei sondaggi.

Per ora, però, i profili bannati non sono stati reintegrati, mentre un tweet dello stesso Musk, pubblicato qualche ora prima delle sue scuse, spiegava che "promuovere di tanto in tanto dei link va bene, ma non ci sarà più la possibilità di fare pubblicità senza sosta e gratuitamente ai nostri competitor". Inoltre, il nuovo CEO di Twitter ha spiegato che "Twitter sospenderà gli account il cui obiettivo principale è quello di promuovere contenuti su altre piattaforme".