Twitter, il Congresso chiede un'investigazione della FTC: per Musk si mette male?

La vicenda del "takeover" di Twitter da parte di Elon Musk si avvia verso la più prevedibile delle conclusioni. Dopo un ultimatum rivolto contro Twitter lanciato dal Senatore americano Ed Markey, infatti, nelle scorse ore un altro gruppo di politici di Washington ha formalmente chiesto un'investigazione su Twitter e Elon Musk alla FTC.

La notizia arriva da una fonte particolarmente affidabile, Reuters, che spiega che i lawmakers del Congresso sarebbero preoccupati soprattutto dalla tutela della sicurezza degli utenti Twitter ora che il CEO di Tesla ha acquistato il social network. L'investigazione, infatti, sarebbe stata richiesta tramite una lettera rivolta alla Presidente della FTC Lina Khan, nella quale il gruppo di senatori del Partito Democratico si direbbe preoccupato per la politica delle spunte blu di Twitter e per il licenziamento di molti top executive dell'azienda, specie tra quelli impiegati nell'ambito della sicurezza.

È anche possibile che la lettera sia legata a timori precedenti, specie dopo le indiscrezioni del whistleblower di Twitter Peiter Zatko, che di fatto hanno rivelato una sicurezza colma di falla su Twitter ormai da anni. La lettera è stata firmata da un gruppo di sette senatori, tra cui alcuni nomi di peso nel Partito Democratico, quali Elizabeth Warren, Richard Blumenthal e Dianne Feinstein.

Secondo i senatori, le azioni già effettuate da Musk come CEO di Twitter "potrebbero costituire una violazione delle concessioni della FTC". Si parla, in questo caso, dell'accordo siglato dal social network con la FTC stessa nel 2011, indispensabile per operare senza ricevere multe colossali e che impone all'azienda l'implementazione di specifici standard di sicurezza e privacy per tutti i suoi utenti. Già la scorsa settimana, un avvocato ha spiegato che Twitter rischierebbe multe miliardarie comminate proprio dalla FTC per non aver mantenuto i suoi standard di sicurezza con il trapasso verso la dirigenza Musk.