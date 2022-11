Twitter consentirà l'invio di denaro e criptovalute: l'annuncio di Elon Musk

Il nuovo Twitter 2.0 di Elon Musk prende lentamente forma, nonostante le polemiche e le decisioni prese dal nuovo CEO, che hanno scatenato non poche discussioni tra gli utenti.

Dopo aver annunciato una nuova serie di assunzioni in Twitter, il nuovo amministratore delegato avrebbe anche delineato i piani che il suo team metterà in atto nel corso delle prossime settimane.

Nel corso di una riunione interna con i dipendenti, dove ha tranquillizzato tutti ed allontanato l’ipotesi che portava a nuovi licenziamenti, l’imprenditore sudafricano ha affermato che il social network faciliterà lo scambio di denaro e criptovalute.

“Gli utenti saranno in grado di inviare facilmente denaro a chiunque su Twitter con un click. Il comparto dei pagamenti sarà più prezioso di tutto il resto di Twitter messo insieme” ha affermato Musk, che evidentemente vuole mettere a disposizione del social network la sua esperienza in PayPal per sviluppare un sistema che consentirà agli utenti di inviare e ricevere denaro e criptovalute tramite il social network. Non è chiaro quali criptomonete saranno supportate, tanto meno quando sarà disponibile questo nuovo sistema.

Con il passare delle ore però appare sempre più evidente che Musk voglia cambiare in maniera radicale Twitter, rendendolo molto più che un tradizionale social network.