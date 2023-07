Twitter, niente più contenuti per gli utenti non registrati. Musk: 'misura emergenziale'

Sono giorno di grandi (e controversi) cambiamenti per Twitter: nella serata di sabato 1° luglio, Elon Musk ha annunciato che Twitter introdurrà un numero massimo di post visualizzabili ogni giorni dagli utenti. Poche ore prima, invece, l'azienda ha spiegato che gli utenti privi di un account non potranno più vedere i post sulla piattaforma.

La notizia che Twitter avrebbe bloccato l'accesso ai post agli utenti non registrati è comparsa in rete nella serata di venerdì 30 giugno, ed è stata confermata dalla stessa azienda: se non avete un account Twitter, non potete vedere tweet e risposte, ma neanche like, retweet e quant'altro. La mossa, ovviamente, è stata interpretata come uno strumento per convincere chi utilizza il social "da fuori" a iscriversi.

Secondo alcuni addirittura, la decisione, per certi versi estrema, servirebbe a rimpolpare la user base di Twitter, dopo che le politiche di Elon Musk hanno fatto perdere tantissimi iscritti al social negli ultimi mesi. A quanto pare, però, le cose starebbero diversamente. Esclusa la possibilità che il problema fosse un errore tecnico, pare che vi sia una motivazione razionale dietro alla decisione di Twitter.

Il motivo della limitazione introdotta dall'azienda di San Francisco, infatti, sarebbe il tentativo di limitare l'azione delle compagnie di data scraping, ovvero di raccolta di grandi masse di informazioni sugli utenti, i post e i messaggi che compaiono su Twitter. Questi dati, solitamente, vengono usati per profilare gli utenti o, più di recente, per il training delle Intelligenze Artificiali come ChatGPT.

Con un post su Twitter, Elon Musk ha infatti spiegato che "diverse centinaia di organizzazioni (forse persino di più) hanno prelevato dati di Twitter in modo estremamente aggressivo, al punto che il problema stava iniziando ad affliggere l'esperienza degli utenti reali. Cos'altro dovremmo fare per bloccare queste aziende? Sono aperto alle vostre idee".

In un altro tweet, sempre Musk ha spiegato che il blocco della visualizzazione dei post per gli utenti non registrati è una "misura temporanea e di emergenza", aggiungendo che "i nostri dati venivano saccheggiati al punto che si stavano degradando i servizi offerti agli utenti normali!". Insomma, sembra che tutto tornerà prima o poi alla normalità, anche se non sappiamo quanto ci vorrà per il rientro di questa misura "emergenziale".



La concomitanza di questa mossa con l'introduzione di un numero massimo di post visualizzabili ogni giorno anche per gli utenti registrati (e abbonati a Twitter Blue) ha però creato la tempesta perfetta per Twitter, spingendo molti utenti a fuggire verso altre piattaforme, facendo la fortuna di BlueSky e Mastodon in particolare.