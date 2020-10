Twitter continua la lotta alle fake news: aggiunti nuovi avvisi per le elezioni USA

Continua la lotta alla disinformazione da parte del social network Twitter: assieme alla notifica che ricorderà agli utenti di leggere gli articoli prima di condividerli con un tweet sul loro profilo, a breve arriverà un altro banner che offrirà informazioni verificate sui risultati delle elezioni USA 2020 e sul voto per posta.

Come annunciato da Twitter stessa, “Le persone si affidano a Twitter per ottenere informazioni accurate e credibili su come votare e le ultime notizie sulle elezioni, e riteniamo che sia fondamentale rendere facile per le persone trovare tali informazioni”. Per questo motivo, allineandosi ai recenti provvedimenti del concorrente Facebook come il rifiuto di 2.2 milioni di pubblicità e la rimozione di 120.000 post in quanto non conformi alle policy sulle elezioni presidenziali, anche il social di Jack Dorsey provvederà a fornire i dati corretti sul voto e sui risultati.

I nuovi pop-up arriveranno, ovviamente, solo nel mercato statunitense e appariranno nelle cronologie principali di tutti gli utenti con sede negli Stati Uniti, oppure quando questi cercheranno frasi o hashtag relativi alle elezioni. Questi banner “affrontano preventivamente argomenti che potrebbero essere oggetto di disinformazione elettorale”, rassicurando gli utenti che il voto per posta è sicuro e che i risultati potrebbero non essere annunciati immediatamente. Infine, Twitter mette in guardia gli utenti dal vedere affermazioni non confermate, provvedendo anche a rimuovere ogni tweet che le diffonde nella piattaforma.

Nel combattere la disinformazione, il sistema di fact-checking di Twitter ha persino oscurato l’account del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump quando, dopo la guarigione dalla COVID-19, egli ha dichiarato di essere immune.