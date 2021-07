Twitter, cosa vi manca per avere la spunta blu? Il social ora lo spiega

Avere un "profilo verificato" su Twitter è un desiderio condiviso da molti in un'epoca in cui si fa a gara per "diventare qualcuno" sui social network. In questo contesto, dovete sapere che ora è possibile, in caso di rifiuto, saperne di più in merito ai "requisiti mancanti".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, il team del social network di Jack Dorsey e soci ha deciso di "mettere" mano alle e-mail di rifiuto che solitamente vengono inviate a coloro che fanno richiesta di avere la fatidica spunta blu senza disporre dei requisiti necessari. Così facendo, Twitter vuole dare un tocco "personale" ai messaggi di posta elettronica, spiegando in modo più "ragionato" agli utenti il motivo per cui non è possibile fornire loro una spunta blu.

D'altronde, il ritorno della possibilità di richiedere la spunta blu, che consente di avere un tanto agognato "profilo verificato", ha portato con sé non pochi "grattacapi" per il social network. Per questo motivo, Jack Dorsey e soci stanno cercando di fornire ulteriori informazioni in merito al processo di verifica. In questo contesto, tra l'altro, è stata pubblicata una pagina che illustra i requisiti necessari per ottenere la spunta blu.

In ogni caso, come confermato dalla stessa Twitter tramite il suo profilo ufficiale, ora finalmente potrete comprendere cosa vi manca per avere la spunta blu. Per il resto, se volete approfondire la questione anche senza inviare una richiesta di verifica, potete consultare le spiegazioni fornite dal social network a partire da questo tweet.