Twitter, le cose vanno così bene che si sta vendendo pure l'insegna

Con una mossa a sorpresa per recuperare inserzionisti, Twitter ha iniziato a offrire pubblicità gratis. Oltre al cambio di politiche aziendali, ricordiamo che l'azienda ha anche licenziato migliaia di dipendenti e la notizia di oggi potrebbe esserne una diretta conseguenza.

Cosa fare quando hai praticamente dimezzato il personale? Tralasciando l'ironia del titolo, è ragionevole pensare di rivendere le attrezzature inutilizzate e le postazioni vacanti ed è proprio la stessa sorte a cui è andata incontro Twitter, a quanto pare.

In queste ore, sul portale di aste online HGP (Heritage Global Partners) sono stati caricati decine di oggetti, tra tavoli, tavolini e divisori, ma ci sono anche decori insospettabili. Tra questi, persino un'insegna a LED con il logo di Twitter e una scultura a forma di chiocciola ma c'è davvero di tutto, comprese una planetaria e un'affettatrice.

Ce n'è davvero per tutti i gusti ed è inutile dire che alcuni degli oggetti più ricercati sono passati in pochi istanti da centinaia di dollari verso cifre a tre o quattro zeri. Non tutto sembra aver ricevuto la stessa attenzione, ma chiaramente sono gli oggetti di culto ad aver catalizzato il grosso degli appassionati, con l'insegna che al momento in cui scriviamo si aggira intorno ai 4.600 dollari e si prepara ad abbellire il salotto di qualche amante di feticci dell'era dei social.

Nel frattempo, ricordiamo anche che Twitter potrebbe perdere milioni di utenti per via delle nuove politiche ma anche e soprattutto per la riduzione della sua workforce.