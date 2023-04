Twitter, quanto mi costi? Per qualcuno la spunta da 1000 dollari sarà gratis

Ricordate la spunta dorata di Twitter da 1000 dollari pensata per le aziende? Qualcosa potrebbe cambiare in maniera decisamente radicale, rendendo molto più economico ottenerla per alcune specifiche realtà.

A quanto pare, infatti, Twitter sarebbe pronta a creare delle esclusioni per alcune aziende e personalità più influenti e meritevoli. Nello specifico, la spunta dorata sarà gratuita per le 10.000 aziende più seguite e per i migliori 500 advertiser; una sorta di pass gratuito, quindi, destinato a chi contribuisce in maniera più determinante alla comunicazione sul social dei cinguettii.

Questo, perlomeno, secondo quanto suggerisce un recente report del NYT. Ma non è finita qui, dato che la struttura e il meccanismo del sistema di verifica sarà profondamente rivisitato per le aziende e le compagnie di comunicazione. Come spiegano i ragazzi di The Verge, infatti, se una realtà decidesse di aderire pur pagando 1000 dollari al mese, avrebbe poi la possibilità di distribuire badge di verifica a una cerchia di account "affiliati" come possono essere, per esempio, i giornalisti di una testata online. In questo modo, verrebbero facilitati i contatti con le aziende, dando una maggiore credibilità ai profili dotati della spunta.

Anche questo, però, avrà il suo costo. Diversamente da quanto accade con Twitter Blue, infatti, la spunta di affiliato costerà all'azienda, che già paga 1000 dollari al mese, altri 50 dollari per ogni account aggiuntivo.