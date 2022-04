Twitter potrebbe davvero introdurre un tasto per modificare i tweet inviati: c'entra Musk

Qualche ora fa abbiamo pubblicato su queste pagine la notizia relativa al sondaggio lanciato da Elon Musk su Twitter, in cui ha chiesto ai suoi follower se davvero vogliono un pulsante per modificare i tweet già inviati sulla piattaforma. A quanto pare, però, il responso del sondaggio potrebbe davvero servire alla compagnia.

Il CEO del social network di microblogging, Parag Agrawal, sul suo account ha ripreso il tweet in cui Musk ha lanciato il sondaggio, invitando gli utenti a votare con parsimonia in quanto “le conseguenze di questo sondaggio saranno importanti”, suggerendo che la compagnia potrebbe interpretarlo come un vero e proprio referendum tra gli iscritti.

Almeno in cui stiamo scrivendo, il sondaggio ha ben poco da dire: dei quasi 3 milioni di voti, il 73,5% sono andati sul “si”, mentre il 26,5% al “no”. Interessante anche la proposta di un utente, che Musk ha etichettato come “ragionevole”: “si, ma solo a due condizioni: se è disponibile per pochi minuti, 5-10, e se quando viene apportata una modifica sarà possibile accedere alla cronologia, per capire se è stato editato per correggere un errore di ortografia o per altre ragioni” scrivere Erdayastronaut.

Nella giornata di ieri, Elon Musk ha acquistato quasi il 10% di Twitter, diventando il principale azionista.