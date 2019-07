Twitter ha deciso: non nasconderà i tweet razzisti di Donald Trump

Nell'ultimo weekend negli Stati Uniti si è a lungo parlato dei tweet razzisti di Donald Trump, rivolti alle deputate Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ed Alexandria Ocasio-Cortez, che sono state invitate dal Presidente a "tornare nei loro paesi". In molti hanno chiesto a Twitter provvedimenti, e la risposta è prontamente arrivata.

La società di microblogging, interpellata da The Verge ha affermato che non nasconderà i messaggi. Ciò vuol dire che non saranno esaminati dal sistema di analisi che la piattaforma ha annunciato lo scorso mese ed attraverso cui mira a bloccare tweet razzisti, di hate speech e le fake news da parte dei funzionari pubblici e personalità influenti.

Come osservato da Gizmodo, la politica di Twitter vieta di "bersagliare gli individui con insulti ripetuti, o altri contenuti che intendono disumanizzare, degradare o rafforzare stereotipi negativi o dannosi su una categoria protetta".

Evidentemente però non è questo il caso e nonostante i tweet siano stati condannati anche da politici repubblicani, Twitter non ha intenzione di nasconderli o trattarli come tali. Le ragioni per cui è stata presa la decisione non sono note, ma la notizia sta facendo a lungo discutere negli States ed in molti stanno chiedendo a Jack Dorsey di prendere provvedimenti.

La scorsa settimana Trump si era scagliato contro Twitter e Facebook, accusati di aver censurato i post dei suoi sostenitori, ma aveva lanciato attacchi pesanti anche ai danni di Libra e le criptovalute.