Twitter, nuovi dettagli su pulsante modifica: ecco come funzionerà al lancio

I test del tasto “Modifica” su Twitter sono già in corso e queste settimane precedenti il lancio si stanno rivelando particolarmente utili alla comprensione del suo funzionamento una volta che arriverà definitivamente sulla piattaforma. Ecco le ultime novità confermate dalla società.

Ai microfoni di TechCrunch i gestori dell’uccellino blu hanno spiegato meglio come funzionerà il pulsante “Edit”, ovvero “Modifica”, per i tweet. In primis, la funzione sarà disponibile esclusivamente per alcuni abbonati a Twitter Blue: almeno in questa fase iniziale essa potrà essere utilizzata soltanto da utenti in Nuova Zelanda, per poi passare ad Australia, Canada e Stati Uniti. Una volta appreso il modello di utilizzo e osservato il feedback degli utenti, allora la diffusione sarà maggiore e potrebbe persino arrivare a tutti gli utenti – quest’ultima, precisiamo, è una indiscrezione.

Dettagli importanti riguardano i limiti della funzionalità: un utente avrà massimo 30 minuti per applicare le modifiche desiderate al tweet, per un massimo di cinque volte. Gli "edit" potranno essere visualizzati da chiunque tramite un'icona a matita che svelerà la cronologia di tutte le modifiche effettuate.

Gli esperti continueranno a tenere sotto osservazione il pulsante di modifica in quanto ritengono potrebbe diventare uno strumento di diffusione di disinformazione politica o truffe. Ora come ora è ancora troppo presto per stabilire se la feature in questione è destinata a diventare una minaccia per gli utenti o se resterà banalmente un’opzione per correggere errori di battitura o aggiungere contenuto ai post.

L’idea è una e piuttosto elementare: i gestori di Twitter vogliono evitare caos causato da questa funzionalità, una delle più attese sul social network. Per il momento, dunque, non ci resta che monitorare la vicenda in attesa del rilascio definitivo.

A proposito dei social network, a quanto pare stanno per arrivare funzioni a pagamento su Facebook e Instagram.