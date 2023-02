Twitter fa dietrofront: il feed torna com'era prima per la gioia degli utenti

Vi ricordate del nuovo feed introdotto su Twitter a metà gennaio 2023? Ebbene, dopo il feedback negativo dell’utenza gli sviluppatori sembrano avere fatto dietrofront per accontentarli e non perdere altri consumatori: l’algoritmo “Per Te” da oggi non è più attivo e lascerà spazio soltanto alla timeline temporale tradizionale.

Molti utenti non erano felici di questa modifica forzata da parte del team dell’uccellino blu, e il loro parere si è fatto sentire su Twitter con migliaia di post pubblicati durante l’intero mese scorso. Il feed “For You” gestito completamente dagli algoritmi, infatti, impediva agli iscritti di vedere i tweet dei loro content creator preferiti nell’ordine di pubblicazione, consigliando al loro posto i contenuti di persone magari non gradite.

Dopo il lungo test di gennaio, pertanto, gli utenti Twitter su web, iOS e Android non vedranno più la suddivisione del feed in un piano algoritmico e uno temporale: sulla base della selezione effettuata nei prossimi giorni, la piattaforma ricorderà la scelta e manterrà il feed preferito. In poche parole, se l’ultima volta che avete utilizzato Twitter stavate osservando la timeline cronologica "Segui", allora il social network al vostro prossimo ingresso mostrerà tale feed.

Questa decisione apparentemente definitiva sicuramente ha stupito gli utenti, i quali temevano la permanenza del doppio feed, fastidioso e poco interessante. Twitter ha forse iniziato ad ascoltare di più il feedback degli utenti? Sembra di sì, dato che anche le API di Twitter resteranno gratuite per i bot “buoni” dopo le prime proteste su scala globale.