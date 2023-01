Dopo Twitter, Donald Trump potrebbe tornare su Facebook: 'decisione a breve'

Il ripristino dell’account Twitter di Donald Trump deciso da Elon Musk ha scatenato non poche polemiche sui social. Tuttavia, anche Meta sta riflettendo sul da farsi proprio nei giorni in cui ricorre il secondo anniversario dagli assalti a Capitol Hill.

Come riportato dal Washington Post, Meta ha bannato Trump a tempo indeterminato il 7 Gennaio 2021 a seguito di quanto successo ai palazzi del parlamento americano. L’Oversight Board dell’azienda, ovvero un gruppo indipendente di esperti nel campo dei diritti umani composto anche da accademici ed avvocati che emette sentenze vincolanti su alcune decisioni del social, ha confermato il ban ma ha criticato Meta per non aver stabilito dei criteri dietro la sospensione a tempo indeterminato.

Questo aspetto ha spinto il colosso di Mark Zuckerberg a ridurre la sospensione a due anni e dal momento che tale tempo è scaduto qualche giorno fa ora è tempo delle valutazioni. Facebook infatti dovrà capire se l’account dell’ex inquilino della Casa Bianca rappresenta anche un rischio perla sicurezza pubblica ed è chiamata a decidere su un’eventuale ripristino.

Un portavoce di Meta, nel confermare che momentaneamente l’account resta sospeso, ha dichiarato che la società “annuncerà una decisione nelle prossime settimane, in linea con il processo che abbiamo definito”.