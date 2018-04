Twitter down: molti utenti stanno riscontrando problemi

Nel corso degli ultimi minuti, Twitter sembra non funzionare più. Molti gli utenti che stanno segnalando online di avere problemi con il noto social network. Anche l'Italia risulta essere colpita dal disservizio, anche se sembra che non tutte le regioni siano coinvolte.

Come al solito, il sito con più segnalazioni risulta essere Downdetector. Stando alla mappa divulgata dal portale in questione, le zone colpite sarebbero Europa, Giappone e Stati Uniti d'America. Nonostante questo, non sono ancora note le cause che hanno portato a questo crollo improvviso.

Mentre qualche settimana fa gli utenti Twitter avevano preso di mira il down di Facebook con l'hashtag #facebookdown, ora il ruolo si inverte e ora sono gli utenti del social network di Zuckerberg a "prendere in giro". Accompagnati, però, da quegli utenti a cui il servizio funziona, che stanno ironizzando sul tutto con l'hashtag #twitterdown, ma su Twitter. Insomma, le solite cose che accadono quotidianamente nel mondo del web.

Sembra, tuttavia, che la società si sia messa al lavoro per sistemare questo problema, con alcuni utenti che stanno segnalando sin da ora che a loro il social network è tornato a funzionare. Vi invitiamo, dunque, a dirci qui sotto se anche voi avete riscontrato problematiche simili oppure no.