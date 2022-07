Twitter down oggi 14 Luglio 2022: impossibile accedere al social

Problemi per Twitter oggi 14 luglio 2022. Da qualche istante, infatti, gli utenti a livello mondiale non riescono ad accedere alla piattaforma di microblogging e nel momento in cui si collegano da PC e desktop ricevono come messaggio d'errore "Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare".

Anche provando ad aggiornare, cliccando sull'apposito pulsante "Riprova", non succede nulla. Le segnalazioni si stanno moltiplicando anche sulla pagina DownDetector di Twitter dove il numero è in continuo aumento ed ha superato quota 5mila nel momento in cui stiamo scrivendo.

Le motivazioni di questo disservizio non sono note, ma riguardano sia l'app che il sito web desktop. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori dettagli a riguardo dai gestori.



Questo disservizio arriva in un periodo particolarmente turbolento per Twitter, alle prese con l'affaire Elon Musk. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nelle scorse ore, Twitter ha fatto causa a Musk per "costringerlo" a completare l'acquisizione da 44 miliardi di Dollari che era stata annunciata lo scorso mese di aprile dallo stesso CEO di SpaceX e Tesla, il quale però qualche giorno fa ha svelato la sua intenzione di ritirarsi dall'affare in quanto evidentemente non convinto dalle risposte ricevute da Twitter sul numero di bot e account spam presenti.