Twitter down oggi 28 Marzo 2022: segnalati problemi con l'app ed il sito

Continua il periodo problematico per i servizi web. Quest'oggi è la volta di Twitter, che riporta alcuni problemi con l'accesso all'applicazione ed al sito web, come certificato dalle segnalazioni emerse da qualche minuto.

Come si può vedere direttamente sulla pagina DownDetector di Twitter, da poco dopo le 14 sono aumentate le segnalazioni di utenti che evidentemente non riescono ad accedere al social network di microblogging. Nello specifico, tra i disservizi segnalati figura l'impossibilità di accedere all'applicazione ed al sito web, ma anche a pubblicare contenuti (per i pochi che evidentemente non hanno problemi ad effettuare il login).

La notizia è stata riportata anche dai siti web internazionali, sintomo di un disservizio più ampio che non sta riguardando solo il nostro paese.

Al momento non sono emerse informazioni precise sulla natura, e vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori dettagli da condividere.