Twitter Down: 'Qualcosa è andato storto', che cosa succede?

Dopo l'ultimo, clamoroso down di Facebook, Instagram e Whatsapp, le principali piattaforme social del gruppo Meta sono andate avanti senza intoppi. Ma cosa sta succedendo, invece, a Twitter?

Il popolare social coi cinguettii, infatti, nel pomeriggio del 17 febbraio 2022 ha subito un corposo down, documentato anche da un picco di segnalazioni in crescita su Downdetector.

Allo stato attuale, è ancora troppo presto per parlare di un blocco su larga scala poiché i numeri sono decisamente pochi per parlare di campione rappresentativo, tuttavia si tratta di una problematica quantomeno relativamente diffusa. Restiamo, dunque, in attesa di scoprire come si evolverà la situazione, sperando in una rapida risoluzione oppure in qualche comunicazione ufficiale.

Attualmente, il portale risulta ancora in piedi, ma interagendo con i post oppure con i profili degli utenti, è possibile imbattersi in un messaggio d'errore come quello presente in calce, in cui la piattaforma comunica che "Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare". Purtroppo, al momento in cui scriviamo il problema sembra diffuso sia su desktop che su mobile, sotto rete Wifi e Cellular ed è indipendente dal browser o dal sistema operativo utilizzato. Neanche la pulizia forzata di cache e cookies sembrerebbero risolutivi.

In ordine cronologico, l'ultimo a dare problematiche è stato l'assistente vocale di Amazon, Infatti, verso la fine di gennaio 2022 Alexa ha avuto un down in tutto il mondo.