Twitter, due troll sono riusciti a scrivere un tweet da 30.000 caratteri

I 144 caratteri imposti davi stanno stretti? Sappiate che due troll sono riusciti nell'impresa di scrivere unda ben. Il tutto sfruttando un bug della piattaforma.

I due ragazzi tedeschi, che dopo la bravata sono stati bannati per un breve periodo, hanno sfruttato una vecchia regola introdotta nel 2016 dal social, anno a partire dal quale i link non vengono più conteggiati nel computo totale dei caratteri. Così è bastato impostare il lungo testo come un link per orchestrare uno scherzetto niente male. Il messaggio, che apparentemente sembra sconclusionato, conteneva al suo interno il code necessario per bypassare i controlli del social.

Il tweet è stato rimosso dopo poco tempo, potete comunque trovarne una copia a questo link. I due ragazzi tedeschi si sono visti l'account riattivato dopo poco, giusto il tempo di permettere al social di capire cosa fosse successo e chiarire la faccenda.

Per evitare futuri inconvenienti Twitter ha aggiornato le sue policy per sanzionare tutte quelle che azioni che, sfruttando bug di qualsiasi tipo, permettano agli utenti di violare il sistema alterandolo o aggirandone le regole. Ovviamente le sanzioni non sono previste nel caso si tratti di esperimenti nell'ambito del programma Bug Bounty di Twitter.