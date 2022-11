Twitter, l'effetto Musk si fa già sentire: cancellato l'evento Chirp di metà novembre

Tagli, tagli e ancora tagli: questa sembra essere la parola d'ordine del nuovo CEO di Twitter, Elon Musk. Solo poche ore fa, infatti, abbiamo scoperto che Twitter potrebbe licenziare il 50% dei suoi impiegati, ma oggi arriva un altro addio per il social network, questa volta relativo agli sviluppatori.

Infatti, pare che Twitter abbia cancellato il Chirp, ovvero la sua conferenza per sviluppatori software, il cui ritorno era finalmente programmato per il 16 novembre 2022, dopo ben sette anni di assenza: l'ultima Developers Conference di Twitter, infatti, risale al lontano 2015. La cancellazione dell'evento arriva a sole due settimane dall'inizio della kermesse, indicando che molto probabilmente si tratta di una delle prime decisioni della nuova dirigenza di Twitter sotto Elon Musk.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla cancellazione dell'evento, ma pare che Twitter abbia contattato gli sviluppatori e gli altri ospiti che avrebbero partecipato alla conferenza per avvisarli del fatto che essa non si terrà. Inoltre, pare che il social non abbia fornito alcuna spiegazione circa i motivi della cancellazione dell'evento.

Il messaggio inviato da Twitter agli sviluppatori, infatti, si limiterebbe a spiegare che "il nostro team sta lavorando per rendere Twitter migliore per tutti, compresi gli sviluppatori. Poiché stiamo lavorando duramente per implementare dei cambiamenti davvero eccezionali per voi, abbiamo deciso di cancellare il Chirp, la nostra Developers Conference".

Alcuni colleghi della stampa estera, provenienti da testate come Engadget, hanno spiegato che Twitter si sarebbe mossa in ritardo già per le pre-registrazioni all'evento, aprendole alla stampa solo due settimane fa, a meno di un mese dall'evento. Resta dunque da capire se la cancellazione dell'evento sia tutta imputabile a Elon Musk o se ci siano stati altri problemi e ritardi, che infine avrebbero convinto l'azienda a rivedere i propri piani.