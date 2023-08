Twitter, ora anche Elon Musk ammette, 'X potrebbe fallire'

Mentre X è alle prese con un nuovo fastidioso bug, le dichiarazioni che arrivano dall’amministratore delegato del social network ex Twitter sono tutt’altro che entusiasmanti non solo per gli utenti ma anche per gli investitori.

Musk infatti ha ammesso che la sua acquisizione da 44 miliardi di Dollari potrebbe rivelarsi un buco nell’acqua in quanto la piattaforma potrebbe essere condannata al fallimento come previsto da molti. "La triste verità è che non ci sono grandi 'social network' in questo momento", ha affermato l’imprenditore sudafricano su X, aggiungendo che “potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma faremo del nostro meglio per far sì che ce ne sia almeno uno".

Il periodo che stanno attraversando i social network effettivamente non è certo esaltante: Threads di Meta ha registrato un crollo degli utenti attivi dopo aver raggiunto rapidamente 100 milioni di iscrizioni, e secondo le ultime indiscrezioni la società di Mark Zuckerberg sarebbe pronta a prendere le contromisure del caso anche implementando una web app per aumentare l’utilizzo.

A lungo termine, Musk non ha mai nascosto le intenzioni di trasformare X in una super-app per tutto, ed ha suggerito che potrebbe essere utilizzata anche per controllare le proprie finanze. Di tutto ciò però al momento non vi è ancora traccia.