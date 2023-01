Twitter, Elon Musk annuncia alcune novità in arrivo tra UI e feature inedite

Dopo gli ultimi licenziamenti in casa Twitter, riguardanti principalmente il team di moderazione dei contenuti e “almeno una dozzina” di dipendenti, Elon Musk continua la sua attività da CEO anticipando agli utenti alcune delle novità in arrivo per il social network, tra un nuovo look e funzionalità inedite.

Nella giornata di ieri, 8 gennaio 2023, il fondatore di Tesla ha pubblicato un Tweet nel quale ha illustrato alcune modifiche chiave alla piattaforma di cui gli utenti dovrebbero venire a conoscenza. Tra le tante, una delle più attese e già note al pubblico è la possibilità di scrivere Tweet più lunghi, evitando l’utilizzo di servizi di terze parti per condividere wall of text che non stanno in un singolo post, ovvero che andrebbero divisi in un thread intero.

Altra novità riguarda lo scorrimento semplificato per spostarsi tra i tweet raccomandati e quelli pubblicati dai profili seguiti, in arrivo questa già questa settimana. Non è ancora chiaro come funzionerà questa feature, ma non dovremo attendere molto tempo prima di scoprirla nel dettaglio. Più intrigante è un “primo assaggio di una revisione dell’interfaccia utente”; anche per questa novità non si sanno maggiori informazioni, comprese le tempistiche di lancio. Infine, arriverà un pulsante Segnalibro nella visualizzazione dei dettagli del Tweet, proprio una settimana dopo il rifacimento parziale dell’UI.

Ancora una volta, essendo i tempi di lancio non completamente definiti è necessario attendere ulteriori dettagli direttamente dal nuovo patron di Twitter.

Ma sapevate, in tutto questo, che Twitter è stata sfrattata dagli uffici a San Francisco perché non pagava l’affitto?