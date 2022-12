Twitter, Elon Musk annuncia importanti modifiche backend: utenti riscontrano problemi

Mentre Elon Musk accenna a un'altra acquisizione, dietro le quinte di Twitter stanno avvenendo cambiamenti non di poco conto. Infatti, lo stesso CEO ha svelato che sono in corso delle modifiche importanti lato backend.

Come scritto, per l'appunto, da Elon Musk su Twitter, l'imprenditore ha affermato che "Twitter dovrebbe essere più veloce", spiegando che sono state "implementate modifiche significative all'architettura server backend". Insomma, Musk e soci stanno apportando parecchi cambiamenti, anche dietro le quinte.

Va detto però che, come riportato da TechCrunch ed Engadget, nel periodo in cui Musk ha annunciato il tutto, un buon numero di persone ha riscontrato problemi nell'utilizzo di Twitter. Infatti, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2022 il social network dei cinguettii è stato al centro di alcuni disservizi, legati ad esempio all'accesso al sito Web, tanto da far notare a schermo a molti utenti la frase "Errore. Qualcosa sembra essere andato storto".

Al momento in cui scriviamo la situazione sembra essere rientrata, perlomeno stando a quanto si può vedere in termini di segnalazioni su portali come Downdetector. Tuttavia, la questione non è passata di certo inosservata, anche per via del periodo non propriamente roseo per il social network dei cinguettii. Ad esempio, di recente Musk ha effettuato un'altra scelta discutibile in merito a quest'ultimo, alimentando chiaramente il dibattito.