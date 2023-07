Twitter, Elon Musk fa causa a quattro sconosciuti per scraping di dati

La battaglia di Elon Musk per rendere Twitter un posto più sicuro si arricchisce di un altro capitolo, dopo la rimozione del limite di visualizzazione ai tweet. La società americana, nella fattispecie, ha intentato causa contro quattro entità anonime in Texas per scraping dei dati.

Nella denuncia presentata dall’X Corp di Elon Musk si legge che le quattro entità interessate si sono concesse lo “scraping illegale di dati” e viene richiesto un risarcimento di oltre 1 milione di Dollari. Gli interessati non sono noti.

La conferma dell’azione legale è arrivata anche dallo stesso Elon Musk, il quale tramite un tweet ha osservato che “diverse entità hanno cercato di effettuare lo scraping di ogni tweet mai pubblicato in un breve periodo di tempo. Ecco perché abbiamo dovuto mettere in atto dei limiti”.

La decisione di introdurre dei limiti a Twitter aveva scatenato non poche polemiche tra gli utenti. Nello specifico, il social network di microblogging dallo scorso 1 Luglio per diversi giorni ha introdotto un limite massimo di post visualizzabili ogni giorni da parte degli utenti, ed annunciato che le persone prive di account non avrebbero più potuto visualizzare alcun contenuto. Le ragioni erano legate appunto al data scraping, come spiegato dagli stessi ingegneri in un lungo post sul blog.