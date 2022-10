Twitter, con Elon Musk licenziamenti a tappeto: previsti tagli per il 75% del personale

Qualora Elon Musk dovesse (finalmente) mettere le mani su Twitter, e quindi concludere la saga relativa all’acquisizione del social network, potrebbe licenziare fino al 75% del personale attualmente occupato nell’azienda.

A svelare il piano ci ha pensato lo stesso imprenditore sudafricano agli investitori, in un documento visto dal Washington Post dove spiega che intende licenziare tre quarti del personale. Qualora il piano dovesse andare in porto, i licenziamenti dovrebbero interessare circa 5.500 dipendenti di Twitter, con una mossa che ridurrebbe la forza lavoro da 7.500 a poco più di 2.000 persone.

Occorre evidenziare, però, come non si tratti di un fulmine a ciel sereno visto che Elon Musk aveva fatto riferimento ad alcuni possibili licenziamenti in Twitter nei giorni successivi alla pubblicazione dei primi rumor sulla possibile acquisizione del social network, che poi come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine è stata anche oggetto di una diatriba legale tra le parti.

Edwin Chen, un data scientist ed ex head of Twitter spam and health metrics, ha affermato che un piano di questo tipo sarebbe devastante per la qualità del servizio offerto dal social network.

Nelle ultime ore, intanto, sembra essersi avvicinata ulteriormente l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, nonostante i rumor.