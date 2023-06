Twitter, Elon Musk non paga neanche Google Cloud e Amazon: guai in vista?

Vi ricordate quando, a gennaio, era emerso che Elon Musk non aveva pagato l'affitto di Twitter e che diverse sedi dell'azienda, comprese quelle di Singapore e San Francisco, rischiavano lo sfratto? Ebbene, sembra che, oltre alle rate di affitto mancanti, Elon Musk non abbia pagato diversi altri servizi necessari al funzionamento della compagnia.

A marzo, un report di The Information spiegava che Twitter aveva smesso di pagare Google Cloud e Amazon Web Services, due servizi importantissimi per mantenere online la piattaforma senza incorrere in gravi problemi. Questi servizi, inoltre, sarebbero implementati in tantissime funzioni di Twitter e servirebbero anche come base per la suite di software utilizzati di giorno in giorno dagli impiegati del social network.

Dal momento che Twitter ha dei contratti ad hoc con Google e Amazon per queste sottoscrizioni, pare che i due abbonamenti non siano stati rescissi quando Elon Musk e soci hanno smesso di pagare (come invece avverrebbe per qualsiasi utente "normale"), ma che i colossi di Mountain View e Seattle abbiano tentato di rinegoziare i propri contratti con il social network fondato da Jack Dorsey e, poi, abbiano iniziato ad inviare a Twitter delle richieste di pagamento.

Nessuna di queste azioni, a quanto pare, avrebbe avuto successo, e ora Twitter rischia di perdere l'accesso a Google Cloud e Amazon Web Services. Non sappiamo quali ripercussioni ciò possa avere sul social network, ma è possibile che, se davvero Google o Amazon decidessero di "staccare la spina" al social, quest'ultimo subirà dei contraccolpi pesanti in termini di stabilità e funzionamento delle sue feature.

Stando a quanto riporta Platformer News, un abbandono di Google Cloud potrebbe portare Twitter a mettere da parte alcuni servizi connaturati nella struttura del social, che si occupano (tra le altre cose) di combattere profili e messaggi spam, di ridurre gli abusi online sui bambini, i casi di bullismo e, in generale, di proteggere gli utenti da messaggi violenti e indesiderati. Amazon Web Services, invece, si occupa dell'impalcatura pubblicitaria di Twitter: il colosso di Seattle, dunque, avrebbe già minacciato di tenersi tutti i ricavi delle campagne di advertisement sulla piattaforma per recuperare il danno economico subito negli ultimi mesi.