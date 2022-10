Twitter, Elon Musk fa paura? Inizia il fuggi-fuggi degli inserzionisti

L'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk è finalmente stato completato: il passaggio del social nelle mani del miliardario sudafricano ha generato non solo diffuse critiche tra gli utenti della piattaforma, ma anche il malcontento di alcuni inserzionisti di peso di Twitter, che nelle scorse ore hanno messo in pausa le proprie pubblicità.

Se gli utenti hanno iniziato a sfidare Elon Musk con tweet razzisti e antisemiti, cercando di testare cosa significhi la libertà di parola per Elon Musk e come saranno gestiti i ban nel social network dopo l'arrivo del nuovo CEO, alcune grandi aziende hanno iniziato a manifestare preoccupazione proprio per le nuove politiche della piattaforma riguardo al free speech, che potrebbero passare anche per il reintegro dell'ex-Presidente americano Donald Trump, che Twitter aveva bannato a vita nel 2021.

In particolare, sembra che General Motors abbia bloccato le pubblicità su Twitter nella giornata di venerdì 28 ottobre. Benché la mossa possa essere vista come un'aperta ostilità contro la piattaforma, ora che essa è entrata nel "parco aziende" di Elon Musk, tra cui figura anche il diretto concorrente di GM Tesla, da General Motors assicurano che i motivi della sospensione delle inserzioni sono ben diversi.

Dan Flores, portavoce del colosso automobilistico americano, ha riportato a The Verge che la mossa è dovuta a preoccupazioni sul "futuro della piattaforma" nelle mani di Musk, che probabilmente potrebbero essere ricondotte proprio ad alcune uscite "forti" del nuovo CEO relative ad una tutela ampissima e controversa del diritto di parola sul social.

Nello specifico, Flores ha spiegato che "ci stiamo confrontando con Twitter per capire la direzione che prenderà la piattaforma con la sua nuova proprietà. È normale, nel corso degli affari, che un grande cambiamento in una piattaforma multimediale porti con sé una revisione della nostra collaborazione con essa. Abbiamo temporaneamente messo in pausa le nostre pubblicità per questo. Le nostre interazioni con Twitter continueranno e poi capiremo se riprendere le sponsorizzazioni".

Benché sia facile puntare il dito contro General Motors e ipotizzare che questa vorrebbe slegarsi da Twitter per via della sua rivalità con un'altra azienda di Elon Musk, Tesla, un articolo del Wall Street Journal spiega che le azioni prese da GM potrebbero presto ricevere eco anche in altri settori tra gli inserzionisti di Twitter, preoccupati per le pericolose derive che una tutela totale del "free speech" potrebbe causare sulla piattaforma.