Twitter, Elon Musk ci ripensa: riprendono i licenziamenti e cambia l'algoritmo

Mentre Elon Musk si dice pronto a lasciare Twitter, avviando la transizione verso un nuovo CEO per l'azienda, pare che il "ciclone" portato con sé dal miliardario sudafricano non si sia ancora concluso. Anzi, sembra che la direzione Musk stia continuando a licenziare personale di Twitter, anche dopo aver confermato che gli esuberi erano finiti.

Twitter aveva fermato i licenziamenti a inizio gennaio, ma la forza-lavoro "interna" dell'azienda non ha subito ulteriori licenziamenti dopo il 21 novembre, quando lo stesso Musk, in un discorso di fronte ai pochi dipendenti rimasti alla sede di San Francisco della compagnia, aveva dichiarato che i tagli al personale erano finiti. Tra dicembre e gennaio, infatti, il colosso dei social si è limitato a rescindere contratti con aziende esterne e con lavoratori a tempo determinato, in gran parte impiegati nella moderazione dei contenuti.

D'altro canto, il bilancio dei licenziamenti di Twitter era devastante, con quasi i due terzi di tutta la forza-lavoro della compagnia rimossa dai propri incarichi nel giro di poche settimane. Alcuni, addirittura, credevano che Twitter avrebbe smesso di funzionare con un organico così ridotto all'osso, anche se pare che tali previsioni fossero eccessivamente fosche.

Tuttavia, pare che la scorsa settimana Twitter abbia ripreso i tagli, licenziando "dozzine" di lavoratori tra i settori delle vendite e quello dello sviluppo software. A riportarlo è The Verge, che spiega che questo sarebbe il quarto round di licenziamenti nell'azienda, dopo che i precedenti tre si erano tenuti tra ottobre e novembre 2022.

Sembra che la decisione di Musk si ricolleghi alla revisione dell'algoritmo pubblicitario di Twitter, che sarebbe stato semplificato per somigliare più a quello di Google, basato cioè sulle ricerche e sulle keyword usate dall'utente più che da un'analisi delle sue attività e del suo profilo, come invece avviene attualmente.



Sembra che Elon Musk avesse dato una settimana ai suoi ingegneri per implementare il nuovo algoritmo e che, scontento del mancato rispetto per la deadline, abbia inaugurato un nuovo round di licenziamenti tra le persone ritenute colpevoli per non aver raggiunto l'obiettivo. Nel post di addio (sempre pubblicato su Twitter) di Marc Kadluczka, ex-Engineering Manager per la Monetizzazione della compagnia, infatti, possiamo leggere quella che sembra essere una frecciatina diretta proprio a Elon Musk, che dice: "Credo che Twitter possa davvero migliorare le pubblicità in 2-3 mesi (non necessariamente in una settimana, però)".