Twitter, futuro turbolento: annunciati nuovi licenziamenti, l'accordo con Musk è lontano

Un portavoce di Twitter ha confermato al Washington Post che il social network ha effettuato dei nuovi tagli al personale. I tagli, del 30%, riguarderanno il team che si occupa del rectuiring ed arrivano a due mesi dal blocco delle assunzioni.

Non è chiaro che impatto avrà sul numero totale di dipendenti, ma è indubbio che questa notizia aggiunta ai rumor che vogliono Elon Musk pronto a rinunciare ad acquistare Twitter gettano non poche ombre sul futuro della piattaforma. Tuttavia, è anche doveroso sottolineare come anche altre piattaforme e grosse società tech stiano facendo lo stesso: a pesare infatti è il clima di incertezza economica che si sta registrando a livello mondiale, con l’inflazione schizzata alle stesse ed una recessione che sembra essere inevitabile anche a causa della guerra in Ucraina ed il caro carburanti e gas.

Dietro il passo indietro di Musk ci sarebbero i dati sui bot di Twitter, che come abbiamo avuto modo di riportare questa mattina sarebbero in linea con le previsioni del CEO di Tesla e SpaceX, il quale qualche settimana fa ha avanzato non pochi dubbi a riguardo.

Occorre sottolineare che nel corso della sua conference call con gli impiegati, Musk aveva parlato di possibili licenziamenti sotto la sua gestione, prima di tornare ad assumere.