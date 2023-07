Twitter giustifica i nuovi limiti: 'lo facciamo per proteggere gli utenti'

I nuovi limiti imposti da Elon Musk a Twitter, che prevedono anche un tetto massimo di tweet che possono essere visualizzati dagli utenti, sono destinati a far a lungo discutere ed hanno provocato una vera e propria fuga. A fare chiarezza sulla decisione ci ha pensato la stessa società.

In un post pubblicato da Twitter, il social network evidenzia come tali misure si siano rese necessarie “per garantire l’autenticità della nostra base di utenti” e per “rimuovere spam e bot dalla nostra piattaforma”.

Twitter parla comunque di limitazione temporanea all’utilizzo, “in modo da poter rilevare ed eliminare bot ed altri malintenzionati che stanno danneggiando la piattaforma”. La decisione è stata comunicata all’improvviso in quanto “qualsiasi preavviso avrebbe consentito ai malintenzionati di modificare il loro comportamento per eludere i sistemi di rilevamento”.

Nel post il social network osserva che gli ingegneri stanno lavorando per impedire a queste tipologie di account di effettuare lo scraping dei dati pubblici su Twitter per sviluppare modelli d’IA e manipolare le persone e le conversazioni sulla piattaforma in vari modi.

“Attualmente, le restrizioni interessano una piccola percentuale di persone che utilizzano la piattaforma e forniremo un aggiornamento quando il lavoro sarà completato. Per quanto riguarda i nostri clienti, gli effetti sulla pubblicità sono stati minimi” continua il post pubblicato sul blog, in cui viene riconosciuto che sebbene tale lavoro non verrà mai portato a termine, “siamo tutti profondamente impegnati a rendere Twitter un posto migliore per tutti”.