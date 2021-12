Twitter, grandi cambiamenti nel post-Jack Dorsey: licenziati due importanti dirigenti

Dopo le inaspettate dimissioni di Jack Dorsey da CEO di Twitter, avvenute lo scorso 29 novembre, al suo posto si è insediato Parag Agrawal, che svolgeva il ruolo di CTO dell'azienda e che era tra gli amici più stretti di Dorsey. A quanto pare, tra le prime decisioni di Agrawal vi è stata quella di riorganizzare la struttura interna di Twitter.

Questo è quanto emerge da un documento pubblicato oggi dall'azienda sul suo account Twitter: nel testo si fa riferimento alla ristrutturazione delle divisioni Consumer, Revenue e Core Tech, che dovrebbe comportare anche il licenziamento di alcuni "top executives" dell'azienda dalle proprie posizioni.

Secondo Twitter, il riassestamento interno servirà a "garantire una maggiore chiarezza di responsabilità, velocità ed efficienza operativa" tra i ranghi dell'azienda: dunque, le divisioni Consumer, Revenue e Core Tech saranno dirette rispettivamente da Kayvon Beykpour, Bruce Falck e Nick Caldwell. Più importante è invece l'annuncio della rimozione dell'Engineer Lead Michael Montano e del Design and Research Lead Dantley Davis, che lasceranno le proprie posizioni alla fine del 2021.

Davis, in particolare, è entrato nell'azienda nel 2019, e secondo il New York Times è stato uno dei promotori dei grandi cambiamenti interni all'azienda negli ultimi anni, volti a rendere Twitter meno stagnante. Tuttavia, alcuni impiegati della compagnia non hanno gradito alcune delle modifiche introdotte da Davis, come la richiesta da parte dei superiori di criticarsi l'un l'altro in determinate occasioni.

Davis ha commentato la notizia sul suo account Twitter, dicendo "Adoro Twitter e le persone che ci lavorano! Sono onorato di aver fatto parte del viaggio". The Verge ha poi chiesto all'azienda delle spiegazioni relative al licenziamento di Davis e Montano: la risposta ufficiale di Twitter è stata che "Parag è focalizzato sull'eccellenza operativa e sul ricostruire Twitter in linea con gli obiettivi dell'azienda; questi cambiamenti sono stati fatti con quell'idea in mente".