Twitter, i guadagni di Blue non bastano: si passa alla vendita dei dati degli utenti?

Twitter Blue è tornato, ma gli incassi generati dal servizio su abbonamento potrebbero non essere sufficienti a tenere a galla la compagnia diretta da Elon Musk. Il nuovo CEO del social network sembra però avere un nuovo, controverso piano per risolvere i suoi problemi finanziari: vendere i dati degli utenti di Twitter.

Sì, avete capito bene: Twitter potrebbe vendere i dati dei suoi utenti a piattaforme terze, o almeno stipulare con queste ultime delle partnership per la condivisione di alcune informazioni dei profili registrati sul social network. A rivelarlo è Business Insider, che spiega che, se il piano dovesse mai tradursi in realtà, gli utenti saranno tempestivamente informati al riguardo dalla piattaforma.

Nello specifico, è possibile che presto tutti gli utenti troveranno un'icona a schermo interno al loro primo accesso a Twitter, che imporrà di accettare il tracking dei propri dati per continuare ad usare il servizio. Nulla di nuovo: già altre piattaforme, come Facebook e Google, fanno lo stesso. Twitter, però, aveva finora dato a chi si registrava la possibilità di non accettare i tracker.

Stando a quanto spiegano le gole profonde di Twitter, che a quanto pare non sembrano essere intimorite dalle minacce di Elon Musk contro i leaker della scorsa settimana, il sistema verrà sperimentato sull'1% degli account americani, per poi essere via via esteso a tutti gli utenti del social network. Ovviamente ammesso che i test abbiano successo.

Sempre secondo Business Insider, il social di Elon Musk vorrebbe iniziare a raccogliere e vendere i dati dei suoi profili registrati per aumentare i propri ricavi per singolo utente, che anche con l'implementazione di Twitter Blue sembrano essere troppo bassi per generare dei profitti per la compagnia. Difficile dire però quanti utenti saranno disposti ad accettare le nuove linee guida dell'azienda sulla gestione dei propri dati, che potrebbero portare ad un'emorragia di account verso piattaforme come Mastodon.

Al contempo, se davvero Twitter implementasse la nuova politica di condivisione delle informazioni dei suoi account, si troverebbe di nuovo ai ferri corti con Apple, perché il tracking degli utenti viola le linee guida dell'App Store della Mela Morsicata. Insomma, Twitter sarebbe di nuovo a rischio di vedere la propria app rimossa dal marketplace digitale di Cupertino.