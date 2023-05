Twitter, ancora guai legali per Elon Musk: non paga indennità ai dipendenti licenziati?

Dopo la sconfortante notizia del crollo di utenti attivi di Twitter negli Stati Uniti dopo l'ingresso di Elon Musk nella compagnia, il social network fondato da Jack Dorsey ha oggi un'altra gatta da pelare. Questa volta, sembra che le autorità di San Francisco abbiano aperto un'investigazione contro Twitter su segnalazione di alcuni ex-impiegati.

La notizia arriva dal San Francisco Chronicle, che spiega che sei impiegati senior della compagnia avrebbero aperto una causa legale contro di essa presso il tribunale della Golden City. L'accusa sarebbe quella di non aver pagato le indennità di licenziamento promesse, con un atto deliberato che sarebbe stato portato avanti consciamente dal team legale di Elon Musk, ovviamente andando al di là delle leggi federali americane e nazionali della California.

Secondo la causa legale, depositata anche presso la Corte Federale del Delaware, "la nuova leadership ha annunciato deliberatamente, specificamente e ripetutamente la propria intenzione di contravvenire ai contratti e alla legge, oppure di ignorare i propri obblighi legali in altro modo". Nella causa sarebbe coinvolto direttamente lo stesso Elon Musk, ovviamente dalla parte degli imputati, ma anche la piattaforma del magnate sudafricano X, che dovrebbe prendere piano piano il posto della stessa Twitter.

Nei documenti della causa legale, inoltre, possiamo leggere che Musk avrebbe rinnovato la sede di Twitter di San Francisco (da cui Twitter è stata sfrattata a inizio 2023) senza le adeguate misure di sicurezza, specie quando il social network ha iniziato a installare dei letti per i lavoratori in alcuni piani del suo quartier generale. Sembra infatti che il team di Elon Musk abbia richiesto di disabilitare le luci di sicurezza dell'edificio e di installare delle porte con lucchetti impossibili da aprire dall'esterno, trasformando Twitter in una sorta di hotel con degli interventi rischiosi per la sicurezza dei lavoratori in caso di emergenza.

Sarà la nuova CEO di Twitter Linda Yaccarino a rispondere alla causa legale intentata dagli ex-dipendenti della compagnia. Il San Francisco Chronicle, infatti, afferma che Twitter, contattata per un commento relativo alla causa legale, avrebbe risposto alla testata con una mail preimpostata che conteneva un emoji "poop" e nessun'altra dichiarazione ufficiale.