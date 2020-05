Twitter, è guerra alle fake news sul Coronavirus: 'pronti ad agire anche contro Trump'

Twitter ha annunciato una nuova serie di misure attraverso cui spera di ridurre la diffusione di fake news sul Coronavirus, che rappresentano uno dei problemi più gravi della piattaforma. In un post pubblicato sul blog ufficiale, i dirigenti hanno annunciato che apporranno delle etichette sui tweet contenenti informazioni errate sul Covid-19.

La misura si applicherà anche a contenuti come video ed immagini, ed ha l'obiettivo di rendere immediatamente riconoscibili le notizie che non hanno alcun fondamento scientifico ma che mirano solo a creare confusione ed allarmismi negli utenti.

Questa novità non guarderà in faccia a nessuno. Il dirigente Yoel Roth ha chiarito che la nuova politica aziendale si applicherà anche ai tweet pubblicati dai leader mondiali, incluso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che utilizza Twitter come metodo principale per comunicare con il popolo ed i propri elettori.

Quest'ultima notizia rappresenta un passo in avanti significativo in quanto in passato Twitter ha inserito l'account di Trump nella lista delle eccezioni, ma dal momento che si tratta di un tema spinoso questa volta ha deciso di non escluderlo. Trump di recente ha proposto cure fantasiose, ed ha suggerito ai medici di trattare i pazienti con la candeggina per ammazzare il virus.

Twitter ha deciso di agire seguendo una scala di valori che vanno dall'inserimento dell'etichetta alla rimozione dei tweet nel caso in cui il potenziale danno dovesse essere grave. Nella nota viene sottolineato che le fake news saranno identificate dai "sistemi interni che monitoreranno proattivamente i contenuti correlati al COVID-19".