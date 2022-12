Twitter, la guerra totale di Musk: bannato l'account ed i link che rimandano a Mastodon

Come se non bastasse la sospensione da Twitter di molti profili dei giornalisti a movimentare questo freddo venerdì pre natalizio, Elon Musk non si fa mancare nulla e continua a far parlare di se. Come riportato da TechCrunch, infatti, il social network ha bannato il profilo e tutti i link che rimandano a Mastodon.

Per chi non lo conoscesse, Mastodon è il nuovo social network open source che ha riportato una crescita importante dei propri utenti dopo l’acquisto di Twitter da parte del CEO sudafricano.

I gestori dell’uccellino blu più famoso del web hanno sospeso il profilo Twitter di Mastodon (@joinmastodon) dopo che quest’ultimo aveva pubblicato un link all’account che traccia i movimenti del suo jet, a sua volta bannato da Twitter insieme allo sviluppatore che l’aveva creato.

Ma non è tutto: Twitter ha anche vietato qualsiasi collegamento che reindirizzi a Mastodon. Molti utenti hanno aggiunto un collegamento al loro profilo Mastodon nella biografia, ma ora tutti i link al social network sono bloccati ed accompagnati dal claim “attenzione: questo collegamento potrebbe non essere sicuro”.

Da parte dello stesso Musk non sono arrivati commenti in merito, ma già nella giornata di ieri aveva preannunciato denunce e guerra totale contro chiunque pubblichi la sua posizione in tempo reale.