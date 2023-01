Twitter, gruppo di hacker pubblica gratuitamente i dati di 235 milioni di utenti

Ai problemi con l’affitto di Twitter si aggiunge anche un data breach importante. Un nuovo rapporto pubblicato in rete oggi rivela che alcuni hacker avrebbero fatto trapelare gratuitamente i dati di 235 milioni di utenti Twitter su un forum.

Il portale Cybernews spiega che l’archivio peserebbe circa 63 gigabyte ed includerebbe dati come nome utente, indirizzo email, numero di follower e data di creazione degli account. A preoccupare è il fatto che l’archivio è disponibile pubblicamente e può essere scaricato da chiunque.

Alon Gal, cofondatore della società specializzata in sicurezza informatica Hudson Rock, si è detto preoccupato in quanto ritiene che gli hacker possano utilizzare questo database per attaccare gli account crittografati, ma possono prendere di mira anche gli account politici e di altro profili. “Non c’è dubbio che anche i gruppi di hacker di tutto il mondo utilizzeranno questo database per compromettere ulteriormente la privacy dei nostri utenti” ha affermato.

Il Washington Post ha avuto modo di analizzare il database ed ha osservato che i dati probabilmente sono stati trafugati alla fine del 2021 utilizzando un bug di Twitter che permetteva di collegare un indirizzo email o un numero di telefono a qualsiasi account.

Proprio qualche giorno fa un altro hacker ha rivelato di essere in grado di accedere a circa 400 milioni di account utente su Twitter. L’hacker, che nel dark web è noto come Ryushi, ha anche pubblicato delle prove per dare forza alle sue tesi.