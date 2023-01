Twitter, l'ultima idea di Musk: mettere all'asta gli username degli utenti inattivi

Mentre Twitter si è apprestato a lanciare le prime novità del 2023, Elon Musk è alle prese con una situazione economica non facile per il social network. Il CEO starebbe infatti riflettendo insieme ai dirigenti sul da farsi per aumentare i ricavi e le entrate.

Secondo quanto riportato dal New York Times, la piattaforma di social media starebbe valutando la possibilità di mettere all’asta gli username degli utenti inattivi. L’idea sarebbe venuta fuori lo scorso mese e non è chiaro se sia stata presa già una decisione finale o meno.

Elon Musk sin da quando si è insediato come amministratore delegato, però, non ha fatto mistero delle intenzioni di eliminare 1,5 miliardi di account utenti inattivi o dormienti, per liberare username che potrebbero essere utilizzati da persone realmente interessate ad interagire su Twitter. All’epoca però il vulcanico imprenditore sudafricano non aveva fatto riferimento alla possibilità di vendere gli username all’asta.

Resta da capire però come potrebbe essere gestita questa vendita all’asta dei nickname, ma la domanda che tutti si fanno è se siano davvero appetibili per le persone e soprattutto che tipo di introiti potrebbero generare.

Nel frattempo, a dimostrazione di una situazione economica non certo rosea, nel weekend è giunta la notizia che Twitter ha tagliato ulteriormente il personale, focalizzandosi sul team di moderazione dei contenuti.