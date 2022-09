Twitter 'ignora' il whistleblower Peiter Zatko: 'dichiarazioni colme di imprecisioni'

Direttamente dalla Corte di Cancelleria del Delaware, arrivano nuove notizie sul processo Twitter v. Musk: dopo aver scoperto che Elon Musk ha cercato di ritardare il verdetto della giuria di un mese con la scusa di analizzare le dichiarazione del whistleblower Peiter Zatko, emerge oggi che Twitter non avrebbe ancora commentato tali rivelazioni.

La notizia è in realtà una non-notizia, ma il silenzio di Twitter sulle dichiarazioni di Zatko è uno di quei silenzi che fanno molto rumore. Come vi abbiamo spiegato la scorsa settimana, Zatko, che è stato Capo della Sicurezza per la piattaforma cinguettante, ha accusato Twitter di carenze di cybersecurity e di aver falsato i dati sui bot presenti sul social network in vista del processo contro Musk.

Il whistleblower, poi, testimonierà al processo contro Twitter, come richiesto da Elon Musk: la deposizione di Zatko dovrebbe servire perlopiù per approfondire e verificare le sue rivelazioni sullo stato della sicurezza della piattaforma, alcune delle quali sono delle vere e proprie accuse ai dirigenti della compagnia. Infatti, l'ex-impiegato di Twitter ha criticato il board dell'azienda per aver messo la crescita degli utenti e dei ricavi di fronte alla sicurezza del social, sorvolando su questioni di sicurezza come i bot, che non sono stati eliminati proprio per "gonfiare" i numeri della piattaforma.

Intanto, il Washington Post ha pubblicato un documento di ben 84 pagine che comprende tutte le dichiarazioni di Zatko, le quali si focalizzano, oltre che sui problemi di sicurezza, anche sulla mancanza di politiche anti-disinformazione di Twitter: anche in questo caso, la questione dei bot diventa centrale, perché il timore dell'ex-impiegato e delle forze dell'ordine è che questi ultimi possano essere usati da partiti politici o da potenze estere per "plagiare" gli elettori e spostarli verso una fazione politica o un'altra con delle fake news. Un problema tanto più importante se consideriamo che, tra soli due mesi, si terranno le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Incredibilmente, però, Twitter non ha risposto (quasi) nulla alle dichiarazioni di Zatko, limitandosi a stabilire che esso sono "piene di inaccuratezze". Non certo una difesa delle migliori, specie se consideriamo la gravità delle accuse mosse dal whistleblower.