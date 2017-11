Twitter: un impiegato ha disattivato l'account ufficiale di Donald Trump

ha annunciato che un impiegato in procinto di lasciare la compagnia ha disattivato l’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti,, per poco più di undici minuti.

La questione ha mandato nell’imbarazzo il social network di microblogging, che ancora oggi è il canale preferito da Trump per inviare messaggi al pubblico al di fuori dei mezzi “ufficiali”.

L’account è stato ripristinato poco dopo, e Twitter ha immediatamente diffuso un comunicato in cui afferma che “abbiamo scoperto che l’account è stato disattivato da un impiegato che lavora al servizio di supporto di Twitter e che sta per lasciare la compagnia. Stiamo conducendo un’indagine interna per fare chiarezza sulla questione e per evitare che che accadano altri episodi del genere”.

La Casa Bianca , però, non ha diffuso alcun commento ufficiale sulla vicenda.

Trump ha 41,7 milioni di seguaci su Twitter, e ne fa un ampio uso per inviare messaggi che la maggior parte delle volte attaccano i propri avversari e promuovono le politiche messe in atto dall’amministrazione.