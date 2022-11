Twitter, incredibile: Elon Musk vuole licenziare ancora più dipendenti

Solo pochi giorni fa vi abbiamo riportato che Elon Musk avrebbe supplicato alcuni ingegneri di Twitter di non lasciare la compagnia dopo le sue richieste di lavorare più duramente e solo in presenza. Oggi, però, il CEO di Tesla avrebbe fatto una delle sue classiche inversioni di rotta, e sarebbe pronto a licenziare altri dipendenti di Twitter.

Nelle prossime ore, infatti, Bloomberg riporta che Elon Musk licenzierà diversi lavoratori di Twitter, riducendone ulteriormente la forza-lavoro: non sappiamo dove il miliardario andrà a tagliare, anche perché la riduzione del 50% dei lavoratori di Twitter ha messo in ginocchio l'intera azienda, tanto che per alcuni analisti Twitter non sopravvivrà per una settimana senza il ritorno della forza-lavoro lasciata a casa.

Il problema principale per il social Network sarebbe quello della concomitanza tra i tagli al personale di Elon Musk e l'ondata di dimissioni volontarie rassegnate da moltissimi impiegati dell'azienda, dopo che in una mail il nuovo CEO aveva esortato i lavoratori di Twitter a impegnarsi di più sul posto di lavoro, scatenando l'ira di tutti coloro che sono stati finora impiegati per il mantenimento del social Network.

Secondo Bloomberg, nella giornata di venerdì 18 novembre Musk avrebbe chiesto al direttore delle vendite di Twitter Robin Wheeler e alla direttrice delle partnership Maggie Suniewick di licenziare un numero imprecisato di lavoratori. Sempre Bloomberg riporta che entrambi gli executive si sarebbero opposti alla richiesta di Musk, e per questo sarebbero stati licenziati a loro volta. Un'ondata di licenziamenti nel settore marketing potrebbe essere compatibile con la difficoltà di Twitter nel reperire pubblicità ora che il tycoon sudafricano si è insediato come suo CEO.

Al momento, comunque, la forza-lavoro di Twitter si è ridotta drasticamente: dei 7.500 impiegati stabili dell'azienda, infatti, Musk sembra averne licenziati circa 3.750, ovvero il 50%. A questi si aggiungono i licenziamenti tra i contractor, che riguarderebbero l'80% circa dei dipendenti, e un totale di dimissionari volontari che si aggira intorno alle 1.200 persone.