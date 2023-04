Twitter, inizia la rimozione delle spunte blu legacy voluta da Musk

In seguito alle questioni tra Musk e Microsoft, si torna a fare riferimento su queste pagine a Twitter. Infatti, sul social network dei cinguettii è iniziata la rimozione delle spunte blu legacy.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, la giornata del 20 aprile 2023 segna l'inizio della "scomparsa" delle spunte blu relative ai profili "verificati secondo i criteri precedenti". Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: questo vale per tutti gli account legacy. Le fonti estere hanno già iniziato a chiamare il tutto "checkpocalypse".

Va detto che la volontà di Musk di effettuare quest'operazione è ben nota da tempo, dato che l'imprenditore sta puntando sull'abbonamento Twitter Blue. Questa è infatti la sottoscrizione che consente agli utenti paganti di ottenere la spunta blu, nonché ciò che di fatto rappresenta ora il metodo principale per avere il "verificato" sul social network dei cinguettii.

In questo contesto, molte figure ben note hanno visto sparire la spunta blu da Twitter nel corso delle ultime ore. Insomma, per avere la spunta blu ora bisogna pagare (e non tutti sono disposti a farlo, come ben potete immaginare). Il "verificato" sta quindi cambiando significato in modo importante e il 20 aprile 2023 rappresenta una "giornata di svolta" non di poco conto in tal senso.