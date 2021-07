Twitter introduce modulo Shop agli account dei brand: si potrà acquistare dal social

Twitter qualche giorno fa ha avviato i test del sistema di voto per i commenti ai tweet, ma non è l’unica funzionalità inedita in fase di prova nel social network: nella giornata odierna, infatti, gli sviluppatori hanno deciso di introdurre il nuovo modulo Shop per aggiungere lo shopping nelle pagine dei brand presenti nella piattaforma.

Come ripreso da The Verge, la società di Jack Dorsey ha lanciato questa feature per consentire a tutte le aziende di aggiungere una sezione Shopping nella parte superiore dei loro profili, così da permettere ai fan del brand e non solo di acquistare i loro prodotti e servizi direttamente tramite Twitter. Come spiegato dai gestori del social, “le persone parlano di prodotti su Twitter ogni giorno, quindi siamo entusiasti di come questa prima esplorazione del modulo Shop possa costruire un ponte tra le persone che parlano e scoprono i prodotti su Twitter per acquistarli a tutti gli effetti”.

La sperimentazione è iniziata oggi, mercoledì 28 luglio 2021, negli Stati Uniti e solo per utenti possessori di dispositivi iOS che utilizzano Twitter in inglese. Inoltre, al momento solo una dozzina di marchi potranno godere di questa feature, tra cui anche GameStop. Insomma, una fase di prova veramente limitata che permetterà agli sviluppatori di comprendere quali sono i problemi della feature Shop e risolverli rapidamente in vista del lancio globale che avverrà quasi certamente.

Si parla di certezza pressoché assoluta in quanto anche altre piattaforme social come Facebook, Instagram e WhatsApp hanno iniziato a introdurre ancora anni addietro funzionalità dedicate allo shopping e alle imprese in toto, così da migliorare il rapporto tra cliente e lavoratore velocizzando le conversazioni e facilitando la navigazione tra i prodotti e il processo di acquisto. La disponibilità globale, quindi, sarà particolarmente utile a moltissimi brand.

A metà luglio, invece, Twitter ha deciso di abbandonare i Fleets, ovvero la loro versione delle Storie Instagram che, a quanto pare, non ha riscosso il successo desiderato.