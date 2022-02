Twitter verso l'introduzione degli Articoli: la soluzione al limite di caratteri dei tweet

L’arrivo delle immagini profilo NFT su Twitter per iscritti a Twitter Blue non è stato ben accolto dall’utenza, specialmente coloro che già riservano numerosi dubbi sulla bontà dei token. Una nuova funzionalità ora in fase di sviluppo potrebbe però risanare il rapporto con il social network: di cosa si tratta?

Grazie alla tipster e reverse engineer Jane Manchun Wong, di cui trovate il post originale in calce alla notizia, siamo venuti a conoscenza di una feature inedita chiamata “Twitter Articles” o Articoli. Allo stato attuale non ci sono molti dettagli nel codice relativamente al suo funzionamento, ma possiamo già immaginare, proprio alla luce del nome, che si tratti di una soluzione pensata per consentire la pubblicazione di post più lunghi.

Ora come ora i content creator e le personalità di vari settori sono costretti a rifarsi, infatti, a un servizio esterno chiamato Twit Longer, grazie al quale è possibile condividere post più lunghi su Twitter, dove invece il limite a 280 caratteri resta un problema per molti. I Twitter Articles diverrebbero perciò il servizio integrato e più diretto per pubblicare e visualizzare contenuti più lunghi.

Siccome non ci sono altri dettagli o annunci ufficiali al riguardo, per ora possiamo solo attendere pazientemente altre tip date da un po’ di reverse engineering da parte di Jane Manchun Wong e colleghi.

Sempre su Twitter ha fatto scalpore, invece, un account che tracciava il jet privato di Elon Musk.