Caos Twitter, parla Jack Dorsey: 'me ne assumo la responsabilità'

Abbiamo già parlato del fatto che il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, abbia dato il via ad una campagna di licenziamenti di massa tra i dipendenti della piattaforma. Una questione molto delicata, che ha portato all'arrivo delle prime cause legali contro Twitter e sulla quale, dopo un lungo silenzio, si è espresso anche Jack Dorsey

L'ex co-fondatore e CEO della piattaforma, che ha lasciato la sua carica circa un anno fa, ha parlato di quello che sta succedendo attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo officiale.

"Le persone che lavorano per Twitter, passate e presenti, sono forti e resistenti", ha scritto Dorsey. "Troveranno sempre un modo, non importa quanto sia difficile il momento. Mi rendo conto che molti possano essere arrabbiati con me. Mi assumo la responsabilità del motivo per cui tutti si trovano in questa situazione: ho fatto crescere l'azienda troppo velocemente. Mi scuso per questo".

Una vera e propria ammissione di colpa, dunque, quella dell'imprenditore americano, che è tornato a parlare per la prima volta da quando, la scorsa settimana, Musk ha ufficialmente preso il controllo della sua ex azienda. A quanto pare, l'uomo si riterrebbe complice dei tanti licenziamenti che stanno colpendo i lavoratori di Twitter.

Del resto, anche in passato Dorsey non aveva mai nascosto di sostenere Musk, che riteneva in pratica l'unico uomo capace di risollevare le sorti della piattaforma. Al momento, tuttavia, l'arrivo del miliardario sudafricano non sembra aver giovato, come dimostra anche la massiccia fuga di inserzionisti da Twitter.