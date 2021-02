Twitter lancia alcune funzionalità a pagamento: seguiranno anche gli altri social?

Rivoluzione per Twitter. Il social network ha infatti annunciato una serie di interessanti funzionalità in arrivo, tra cui figura un abbonamento da 4,99 Dollari al mese, il quale però inizialmente sarà disponibile solo negli Stati Uniti.

La novità più corposa però è rappresentata dal "Super Follow", una funzione che consentirà di guadagnare con i tweet pubblicati. Gli utenti, pagando l'abbonamento, avranno la possibilità di accedere ad account e tweet riservati. A oro volta, i gestori di tali profili guadagneranno per ogni iscrizione effettuata, sulla scia di quanto avviene con Twitch, ad esempio.

La seconda new entry nel parco funzioni di Twitter si chiama "Communities" e, come suggerisce il nome, di fatto, segna il debutto anche sul social network di microblogging dei gruppi che negli ultimi tempi hanno registrato una crescita del riscontro su Facebook. Non è chiaro se anche questa nuova funzione sarà a pagamento o meno, ma è probabile che venga estesa anche agli utenti free.

Twitter, inoltre, non ha nemmeno specificato quando questa nuova suite di feature sarà disponibile. In merito al programma di abbonamento, non è noto se arriveranno anche in Europa ed Italia o se inizialmente resteranno confinati agli USA.

Parallelamente, Twitter è anche al lavoro sui messaggi vocali da inviare in privato. E' chiaro che il social intende ampliare la platea di utenti.