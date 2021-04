Twitter lancia il supporto a immagini e video 4K per Android e iOS

Dopo il lancio della beta di Spaces su Android, Twitter ha deciso di avviare ufficialmente il rollout del supporto all’upload e alla visione di immagini e video 4K sul social network. Il colosso di Jack Dorsey ci ha messo un po’a lanciare questa grande, importante novità, ma finalmente è disponibile sia per Android che iOS.

L’annuncio è giunto tramite il profilo di Twitter Support, dove il team dell’uccellino blu ha ripreso un vecchio post del 10 marzo 2021 riguardante l’avvio della fase di test e ha dichiarato: “È ora di twittare quelle foto ad alta risoluzione: l'opzione per caricare e visualizzare immagini 4K su Android e iOS è ora disponibile per tutti. Per iniziare a caricare e visualizzare le immagini in 4K, aggiorna le tue preferenze per le immagini di alta qualità nelle impostazioni "Utilizzo dati”.

Ma spieghiamo meglio come attivare questa nuova opzione: dopo avere aperto Twitter ed effettuato l’accesso al proprio account, sarà necessario andare su Impostazioni e privacy > Utilizzo dati e poi abilitare le voci “Caricamenti di alta qualità” e “Immagini di alta qualità” solo per Wi-Fi o sia per Wi-Fi che per dati mobili, fino alla risoluzione 4K.

Secondo quanto annunciato dalla società, la feature dovrebbe essere stata già distribuita a tutti gli utenti possessori di smartphone Android e iOS. Se nel vostro caso non dovesse essere così, allora basterà attendere qualche ora o qualche giorno prima di sfruttarla a pieno.

Intanto Twitter ha lanciato anche un’altra funzionalità che permette di visualizzare interamente le immagini condivise dagli utenti anche sul proprio feed, novità che a breve arriverà anche sul servizio di messaggistica WhatsApp.