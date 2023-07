Twitter, il lancio di Threads colpisce duro: crolla il traffico del social di Elon Musk

Il nuovo social di Meta è da record: Threads ha raggiunto i 100 milioni di iscritti nel giro di una sola settimana, consolidandosi definitivamente come la principale alternativa a Twitter. E proprio Twitter è stato duramente colpito dal lancio di Threads: negli ultimi giorni, infatti, il traffico della piattaforma di San Franciso è crollato.

A dirlo sono i dati di CloudFlare, diffusi dallo stesso CEO della piattaforma di monitoraggio web Matthew Prince sia su Threads che su Twitter nella giornata di oggi, lunedì 10 luglio. Nelle scorse ore, d'altro canto, Threads ha fatto una cavalcata impressionante, superando i 100 milioni di iscritti, molti dei quali sarebbero proprio in arrivo da Twitter, specie dopo le ultime limitazioni implementate da Elon Musk contro il data scraping degli utenti.

Come potete vedere dal grafico in calce, riportato da Prince sui social e confermato ufficialmente dalla stessa CloudFlare, il ranking DNS di Twitter è crollato tra fine giugno e inizio luglio, ovvero nelle due settimane intercorse tra l'inizio delle limitazioni al numero di post visibili ogni giorno agli utenti e l'arrivo di Threads in quasi tutto il mondo (anche se ancora Threads non è arrivato in Europa).

Il grafico ci mostra che Twitter era il 32° sito web più consultato al mondo, almeno secondo i dati CloudFlare, ed è rimasto in una posizione simile almeno fino ad aprile, quando è scivolato tra il 36° e il 37° posto globale. A inizio giugno, però, la piattaforma "cinguettante" è improvvisamente calata al 40° posto tra i siti web più visualizzati al mondo.

Viene difficile dunque non collegare la sfortuna di Twitter con la fortuna di Threads, che a questo punto potrebbe davvero decretare il tracollo della piattaforma di San Francisco, che naviga in cattive acque ormai da molto tempo. Non che ci sia solo da incolpare Elon Musk del problema: i conti di Twitter erano in rosso da ben prima della sua acquisizione da parte del magnate sudafricano.